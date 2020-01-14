Sanayi sitesinde yangın: İş yeri ile araç yandı, 1 kişi yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayi sitesinde yangın: İş yeri ile araç yandı, 1 kişi yaralı (2) - Son Dakika

Sanayi sitesinde yangın: İş yeri ile araç yandı, 1 kişi yaralı (2)

6 saat önce

ÇIRAĞIN ELİNDE BİRİNCİ DERECE YANIK OLUŞMUŞKarabük'ün Safranbolu ilçesinde, oto döşemecide çıkan yangında yaralanan, iş yerinde çırak olarak çalışan Tunay Alper'in Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi sürüyor.

Sanayi sitesinde yangın: İş yeri ile araç yandı, 1 kişi yaralı (2), System.String[]

ÇIRAĞIN ELİNDE BİRİNCİ DERECE YANIK OLUŞMUŞ

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, oto döşemecide çıkan yangında yaralanan, iş yerinde çırak olarak çalışan Tunay Alper'in Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi sürüyor. Elinde birinci derece yanık oluşan Alper'in yanına, enfeksiyon riskine karşı ziyaretçi kabul edilmiyor.

İş yeri sahibi Seyfettin Dingil, yanan dükkanıyla ilgili resmi işlemler için dükkanına geldi. Tunay Alper yaralandığı ve dükkanı yandığı için çok üzüldüğünü belirten Dingil, "Saat 23.00 gibi yattım sonra telefon geldi, 'Dükkan yanıyor' diye. Başka bir şey bilmiyorum. Çırağım da 1 seneden fazladır yanımda çalışıyordu. Ben elemanımdan çok memnunum. Şikayetim de yoktu. Sağlık durumu iyiymiş. Eli sarılı halde hastanede yatıyor. Doktorlar, enfeksiyon riski nedeniyle ziyaretine izin vermiyor" dedi.

Murat KÜÇÜK/SAFRANBOLU (Karabük),


Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:58 Kaynak: DHA
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