Sanayi sitesinde yangın paniği...İş yerindeki köpek yanmaktan son anda kurtuldu, korkudan sahibinin yanından ayrılmadı - Son Dakika

Sanayi sitesinde yangın paniği...İş yerindeki köpek yanmaktan son anda kurtuldu, korkudan sahibinin yanından ayrılmadı

16.01.2021 11:58

Sanayi sitesinde yangın paniği...İş yerindeki köpek yanmaktan son anda kurtuldu, korkudan sahibinin yanından ayrılmadı Oto kaporta ve boya dükkanında çıkan yangında 2 araç tamamen, 2 araç da kısmen yandı Yangın sırasında iş yerinde bulunan köpek, yanmaktan son anda kurtulurken, korkudan...

Sanayi sitesinde yangın paniği...İş yerindeki köpek yanmaktan son anda kurtuldu, korkudan sahibinin yanından ayrılmadı

Oto kaporta ve boya dükkanında çıkan yangında 2 araç tamamen, 2 araç da kısmen yandı

Yangın sırasında iş yerinde bulunan köpek, yanmaktan son anda kurtulurken, korkudan sahibinin yanından ayrılmadı

ANTALYA - Antalya'da oto kaporta ve boya işleri yapan işyerinde çıkan yanın korkuttu. Yangında 2 araç tamamen yanarken, 2 araç da kısmen zarar gördü.

Yangın, Manavgat ilçesi sanayi sitesinde gece 00.30 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, 2047 sokakta bulunan Musa Arslan ve Ahmet Fuat Güner'e ait kaporta ve boya isimli işyerinde alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.

Yangın sırasında işyeri sahibi ve çalışanları işyerinde Bolka isimli köpeklerinin bulunduğunu belirterek, çalışmaları endişe içerisinde takip ettiler. Korkulan olmadı ve yangın kontrol altına alındığı sırada itfaiye görevlileri Bolka'yı sağ salim dışarı çıkardılar. Bolka dışarı çıktığı an sahibiyle hasret giderdi. Çok korktuğu her halinden belli olan Bolka, sahibinin peşinden bir an bile ayrılmadı.

Alevlerin başladığı anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği yangının işyerinin yan tarafında bulunan çöplerden başladıktan sonra işyerinin içerisine sıçradığı üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sanayi sitesinde yangın paniği...İş yerindeki köpek yanmaktan son anda kurtuldu, korkudan sahibinin yanından ayrılmadı
Sanayi sitesinde yangın paniği...İş yerindeki köpek yanmaktan son anda kurtuldu, korkudan sahibinin yanından ayrılmadı
Sanayi sitesinde yangın paniği...İş yerindeki köpek yanmaktan son anda kurtuldu, korkudan sahibinin yanından ayrılmadı
Sanayi sitesinde yangın paniği...İş yerindeki köpek yanmaktan son anda kurtuldu, korkudan sahibinin yanından ayrılmadı

Manavgat, Antalya, Yangın, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sanayi sitesinde yangın paniği...İş yerindeki köpek yanmaktan son anda kurtuldu, korkudan sahibinin yanından ayrılmadı - Son Dakika


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