Sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı - Son Dakika

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Sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı
6 saat önce
Antalya'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:16 Kaynak: AA
Antalya'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki otomobil tamiratı yapılan bir iş yerinde çalışanlar ile müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iş yeri sahibi E.K. av tüfeği ile ateş etti.
Eline saçma isabet eden müşteri V.B. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan V.B, tedaviye alındı.
İş yeri sahibi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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