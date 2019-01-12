Son Dakika Haberleri: Sanayi Sitesindeki Otomobil Alev Alev Böyle Yandı

Sanayi Sitesindeki Otomobil Alev Alev Böyle Yandı

1 saat önce

Sanayi sitesindeki otomobil alev alev böyle yandıBATMAN - Batman sanayi sitesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sanayi sitesindeki otomobil alev alev böyle yandı

BATMAN - Batman sanayi sitesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Batman eski sanayi sitesinde bir kaynakçı dükkanında park halinde olan bir otomobil henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bugün öğle saatlerinde yandı. Araç tamamen küle dönerken olayı gören vatandaşlar bir yandan cep telefonu kamerasıyla çekti, diğer yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda araç küle döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:18 Kaynak: İHA

Araç, Batman, 3. Sayfa
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