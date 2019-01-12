Sanayi Sitesindeki Otomobil Alev Alev Böyle Yandı
1 saat önce
Sanayi sitesindeki otomobil alev alev böyle yandıBATMAN - Batman sanayi sitesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Sanayi sitesindeki otomobil alev alev böyle yandı
BATMAN - Batman
sanayi sitesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Batman eski sanayi sitesinde bir kaynakçı dükkanında park halinde olan bir otomobil henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bugün öğle saatlerinde yandı. Araç
tamamen küle dönerken olayı gören vatandaşlar bir yandan cep telefonu kamerasıyla çekti, diğer yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda araç küle döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:18 Kaynak: İHA
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