Son dakika haberleri | SANAYİ SİTESİNDEKİ PATLAMADA YARALANANLARDAN 1'İ ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberleri | SANAYİ SİTESİNDEKİ PATLAMADA YARALANANLARDAN 1'İ ÖLDÜ

26.03.2022 16:59

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'da, iki gün önce 3'üncü Sanayi Sitesi'ndeki oto tamir atölyesinde sanayi tipi tüpün patlamasıyla yaralanan 5'i ağır 11 kişiden biri olan Mahmut Taşkın (30), hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR'da, iki gün önce 3'üncü Sanayi Sitesi'ndeki oto tamir atölyesinde sanayi tipi tüpün patlamasıyla yaralanan 5'i ağır 11 kişiden biri olan Mahmut Taşkın (30), hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kayapınar ilçesindeki 3'üncü Sanayi Sitesi'nde 24 Mart'ta sabah saatlerinde oto tamir atölyesinde sanayi tipi tüpün patlamasıyla 5'i ağır 11 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ali E., Emre G., Necati G., Muharrem K., İhsan T., Veysi K., Medet D., Baran D., Harun U., Mustafa E. ve Mahmut Taşkın, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın yaşandığı atölye kullanılamaz hale gelirken, 5 iş yeri ve 16 araçta da hasar oluştu. Dicle Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören Mahmut Taşkın, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Son dakika haberleri | SANAYİ SİTESİNDEKİ PATLAMADA YARALANANLARDAN 1'İ ÖLDÜ
Son dakika haberleri | SANAYİ SİTESİNDEKİ PATLAMADA YARALANANLARDAN 1'İ ÖLDÜ
Son dakika haberleri | SANAYİ SİTESİNDEKİ PATLAMADA YARALANANLARDAN 1'İ ÖLDÜ
Son dakika haberleri | SANAYİ SİTESİNDEKİ PATLAMADA YARALANANLARDAN 1'İ ÖLDÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | SANAYİ SİTESİNDEKİ PATLAMADA YARALANANLARDAN 1'İ ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | SANAYİ SİTESİNDEKİ PATLAMADA YARALANANLARDAN 1'İ ÖLDÜ - Son Dakika
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