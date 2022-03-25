SANAYİ SİTESİNDEKİ PATLAMANIN İTFAİYE RAPORU: YÜKSEK BASINÇ KAYNAKLI OLABİLİR - Son Dakika
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SANAYİ SİTESİNDEKİ PATLAMANIN İTFAİYE RAPORU: YÜKSEK BASINÇ KAYNAKLI OLABİLİR

25.03.2022 15:20

DİYARBAKIR'da, dün sabah saatlerinde 3'üncü Sanayi Sitesi'ndeki oto tamir atölyesinde 5'i ağır 11 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili itfaiye raporunda sanayi tipi tüpün yüksek basınçtan dolayı patlamış olabileceği belirtildi.

DİYARBAKIR'da, dün sabah saatlerinde 3'üncü Sanayi Sitesi'ndeki oto tamir atölyesinde 5'i ağır 11 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili itfaiye raporunda sanayi tipi tüpün yüksek basınçtan dolayı patlamış olabileceği belirtildi. 5 iş yeri ile 16 aracın da hasar gördüğü patlamada yaralanan 5'i ağır 11 kişininitedavisi sürüyor.

Kayapınar ilçesindeki 3'üncü Sanayi Sitesi'nde dün sabah saatlerinde bir oto tamir atölyesinde patlama meydana geldi. Olayda Ali E., Emre G., Necati G., Muharrem K., İhsan T., Veysi K., Medet D., Baran D., Harun U., Mustafa E., ve Mahmut T. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın yaşandığı atölye kullanılamaz hale gelirken, 5 iş yeri ve 16 araçta da hasar oluştu. Patlama ile ilgili soruşturma sürerken, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın da olay raporu tamamlandı. Raporda ilk belirlemelere göre, "Sanayi tipi tüpün yüksek basınçtan dolayı patlamış olabileceği kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi. Hastanelerde tedavi gören yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

SANAYİ SİTESİNDEKİ PATLAMANIN İTFAİYE RAPORU: YÜKSEK BASINÇ KAYNAKLI OLABİLİR
SANAYİ SİTESİNDEKİ PATLAMANIN İTFAİYE RAPORU: YÜKSEK BASINÇ KAYNAKLI OLABİLİR
SANAYİ SİTESİNDEKİ PATLAMANIN İTFAİYE RAPORU: YÜKSEK BASINÇ KAYNAKLI OLABİLİR
SANAYİ SİTESİNDEKİ PATLAMANIN İTFAİYE RAPORU: YÜKSEK BASINÇ KAYNAKLI OLABİLİR
SANAYİ SİTESİNDEKİ PATLAMANIN İTFAİYE RAPORU: YÜKSEK BASINÇ KAYNAKLI OLABİLİR
SANAYİ SİTESİNDEKİ PATLAMANIN İTFAİYE RAPORU: YÜKSEK BASINÇ KAYNAKLI OLABİLİR
SANAYİ SİTESİNDEKİ PATLAMANIN İTFAİYE RAPORU: YÜKSEK BASINÇ KAYNAKLI OLABİLİR
SANAYİ SİTESİNDEKİ PATLAMANIN İTFAİYE RAPORU: YÜKSEK BASINÇ KAYNAKLI OLABİLİR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SANAYİ SİTESİNDEKİ PATLAMANIN İTFAİYE RAPORU: YÜKSEK BASINÇ KAYNAKLI OLABİLİR - Son Dakika


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