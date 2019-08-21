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Sanayi sitesindeki trafik kazası kamerada

48 dakika önce

Sanayi sitesindeki trafik kazası kameradaANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Sanayi sitesindeki trafik kazası kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi Mahallesi Manavgat Sanayi Sitesi içerisindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet A,'nın kullandığı 07 JH 487 plakalı otomobil ile Emre Ü.'nü kullandığı 07 LME 01 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Araçlarda büyük çapta hasarın oluştuğu kazada otomobil sürücülerinden Mehmet A. yaralanırken ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:59 Kaynak: İHA
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