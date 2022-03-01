Son dakika haberleri... SANAYİ SİTESİNDEKİ YANGINDA 6 İŞYERİ KÜLE DÖNDÜ - Son Dakika

Sanayi sitesindeki yangında 6 iş yeri hasar gördü, araçlar küle döndü

İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te, sanayi sitesi içerisinde yedek parça satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın, çevrede bulunan diğer iş yerlerine de sıçradı. Yangında 6 iş yerinde hasar oluşurken, iş yerlerinin içerisinde bulunan araçlar küle döndü.

Saat 22.30 sıralarında İzmit Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir yedek parça dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi. Bu sırada hızla büyüyen yangın, çevrede bulunan diğer iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalmasıyla Gölcük, Başiskele, Kartepe gibi çevre ilçelerden takviye ekipler istendi. Bu sırada iş yerleri içerisinde bulunan araçların yanmaması için iş yeri sahipleri ve çevrede bulunan kişiler, iş yeri içerisinde bulunan araçları forkliftler yardımıyla dışarıya çıkarmaya çalıştı.

Sokağın her iki ucunda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olası bir patlama ihtimaline karşı sık sık anonslar yaparak görevliler haricinde olay yerinde bulunan kişileri güvenli bir yere geçmeleri konusunda uyardı. Yangın nedeniyle 6 iş yerinde hasar oluşurken iş yerleri içerisinde bulunan araçlar küle döndü. Yaklaşık 2 saatlik çabanın sonucunda yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.