Sanayi sitesini ziyaret edip, esnafın taleplerini dinlediler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sanayi sitesini ziyaret edip, esnafın taleplerini dinlediler - Son Dakika Ekonomi

Sanayi sitesini ziyaret edip, esnafın taleplerini dinlediler

7 saat önce

Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve işverenlerin personel taleplerinin karşılanması amacıyla çalışmalar yürüten Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) İş Yeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu üyeleri, Fatih Sanayi Sitesi'nde işyerlerini ziyaret etti, esnafın taleplerini dinledi.

Sanayi sitesini ziyaret edip, esnafın taleplerini dinlediler, System.String[]

Mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve işverenlerin personel taleplerinin karşılanması amacıyla çalışmalar yürüten Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) İş Yeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu üyeleri, Fatih Sanayi Sitesi'nde işyerlerini ziyaret etti, esnafın taleplerini dinledi.


Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde faaliyet gösteren İş Yeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve Trabzon'da çırak, kalfa, usta ve usta öğreticiler için veri elde edilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Pilot oda olarak belirlenen Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makina Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi işbirliğiyle Fatih Sanayi Sitesi'nde 83 iş yerini ziyaret edildi.


Ziyaretlere katılan Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makina Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Durukan, TESOB Eğitim Müdürü Erhan Eroğlu ve birim personeli Abdurrahman Eroğlu, işverenler ve personelleri ile birebir görüşmeler yaparak çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri olan kişilerin kayıtlarını topladı. İş yerlerinde çalışan mevcut personel sayısının analizi yapılırken aynı zamanda işverenlerin gelecek 1 yıl içerisindeki personel talepleri değerlendirildi.


Fatih Sanayi Sitesi'nde yapılan saha ziyaretlerini değerlendiren TESOB Başkanı Metin Kara 'Her iş yerine bir çırak' sloganıyla ilimizde bu çalışmaya tüm tarafların destek çıkarak istihdama katkıda bulunması gerektiğini ifade etti. Kara, "Pilot odamızda yapılan bu çalışma ilerleyen zamanda yapacağımız çalışmalarda bizlere veri analizi oluşturacaktır. Mesleki eğitim ülkemiz ve ilimiz için çok önemlidir. Trabzon bir esnaf ve sanatkar şehridir. İnanıyorum ki bu çalışma Türkiye'de birçok kente örnek niteliği taşıyacaktır. Pilot oda kapsamında tüm esnaf ve sanatkarlarla görüşmeler yapılarak belgeli çalışan personel sayısının arttırılması ve meslek liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinin yeniden hak ettiği değere kavuşması amaçlanmaktadır" dedi.


Esnaf ve sanatkarlar, bu çalışmanın hem mesleki eğitimin kalitesinin arttırılmasına hem de işverenlerin personel taleplerinin karşılanmasına yönelik yerinde bir proje olduğunu ifade ettiler. - TRABZON

Trabzon, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:58 Kaynak: İHA
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