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SANAYİ SİTESİNİN BEKÇİSİ TARTIŞTIĞI KİŞİLERE ATEŞ AÇTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

SANAYİ SİTESİNİN BEKÇİSİ TARTIŞTIĞI KİŞİLERE ATEŞ AÇTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

21.02.2022 11:03

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde organize sanayi sitesinin bekçisi Metin Ö., (57), gece yarısı sıralarında sanayi sitesine girmek isteyen Erdoğan Gönül (44) ile Kadir T.'ye (23) çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açtı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde organize sanayi sitesinin bekçisi Metin Ö., (57), gece yarısı sıralarında sanayi sitesine girmek isteyen Erdoğan Gönül (44) ile Kadir T.'ye (23) çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Gönül yaşamını yitirirken, Kadir T. ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Edremit ilçesinin kırsal Yolören Mahallesi'nde meydana geldi. Organize sanayi sitesine gelen Erdoğan Gönül ve Kadir T., iddiaya göre içeri girmek istedi. Sanayi sitesinin bekçisi Metin Ö. izin vermeyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Metin Ö., kendisini darbeden Erdoğan Gönül ile Kadir T.?ye yanındaki pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Gönül ile Kadir T. kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erdoğan Gönül'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kadir T. ise Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gönül'ün cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Metin Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Fatih Emrah ERDOĞAN EDREMİT (Balıkesir), (DHA)-

SANAYİ SİTESİNİN BEKÇİSİ TARTIŞTIĞI KİŞİLERE ATEŞ AÇTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
SANAYİ SİTESİNİN BEKÇİSİ TARTIŞTIĞI KİŞİLERE ATEŞ AÇTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI
SANAYİ SİTESİNİN BEKÇİSİ TARTIŞTIĞI KİŞİLERE ATEŞ AÇTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

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SANAYİ SİTESİNİN BEKÇİSİ TARTIŞTIĞI KİŞİLERE ATEŞ AÇTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI SANAYİ SİTESİNİN BEKÇİSİ TARTIŞTIĞI KİŞİLERE ATEŞ AÇTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI Son dakika haberleri: Silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı Son dakika haberleri: Silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı Son dakika haberi! BALIKESİR - Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika haberi! BALIKESİR - Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Balıkesir, Jandarma, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SANAYİ SİTESİNİN BEKÇİSİ TARTIŞTIĞI KİŞİLERE ATEŞ AÇTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika


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