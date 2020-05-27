Sanayi tesisleri süreci atlattı, üretim hızını arttırdı - Son Dakika

Sanayi tesisleri süreci atlattı, üretim hızını arttırdı

Sanayi tesisleri süreci atlattı, üretim hızını arttırdı Bayram süresince uygulanan kısıtlamanın ardından sanayi tesisleri mesailerine başladı Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok olumsuz etkiyi beraberinde getiren yeni tip korona virüs salgını nedeniyle üretimlerini azaltmak durumunda...

Sanayi tesisleri süreci atlattı, üretim hızını arttırdı

Bayram süresince uygulanan kısıtlamanın ardından sanayi tesisleri mesailerine başladı

TEKİRDAĞ - Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok olumsuz etkiyi beraberinde getiren yeni tip korona virüs salgını nedeniyle üretimlerini azaltmak durumunda kalan sanayi tesisleri Ramazan Bayramı'nda 81 il genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk mesai gününde çarkları döndürmeye, üretimi sürdürmeye başladı.

Bin 500'ü aşkın sanayi tesisine ev sahipliği yaparak önemli sanayi kentlerinden biri olan Tekirdağ'daki fabrikalarda da bayram süresince uygulanan kısıtlamanın ardından mesai yeniden başladı.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi Erdim Noyan, "Mart ayının başında yaşamış olduğumuz sıkıntılı süreci yavaş yavaş atlatmaya başladık. Bu dönem içerisinde Trakya bölgesinde bulunan 23 organize sanayi bölgesinde, emek yoğun olarak hizmet veren tekstil fabrikalarımız yavaş yavaş çalışmaya başladı. Burada sanayicilerimiz üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirme gayreti içerisinde oldular. Hükümetimizden de bu konuda gerekli destekleri aldık. Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, OSB üst kuruluşu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile sürekli iletişim halindeydik, sorunlarımızı an be an ilettik" dedi.

Covid-19 salgını ile ilgili olarak sanayi tesisleri ve fabrikalar tarafından alınan tedbirleri de aktaran Noyan, "Sanayicilerimiz de özellikle tesis girişlerinde ateş ölçümü, bunun yanı sıra maske kullanımı, ayrıca ürünlerin ve malzemeler ile ekipmanların dezenfekte edilmesi gibi buna benzer tedbirleri aldılar. Bazı fabrikalarımız bu süreç içerisinde termal kameralar aldılar, vardiya saatlerini duraklarda yoğunluk olmaması için değiştirdiler. Bu süreç yavaş yavaş bitiyor, İnşallah üç - beş gün sonra aybaşı itibariyle bu sıkıntıdan tamamen kurtulacağız" diye konuştu.

Sanayi tesisleri süreci atlattı, üretim hızını arttırdı

Ramazan Bayramı, Tekirdağ, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 01:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sanayi tesisleri süreci atlattı, üretim hızını arttırdı - Son Dakika

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