Son Dakika Haberleri: Sanayi Tipi Tüple Yolculuk Yürekleri Ağza Getirdi

Sanayi Tipi Tüple Yolculuk Yürekleri Ağza Getirdi

1 saat önce

Gaziantep'te trafikte sanayi tüpüyle seyreden motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi.

Sanayi Tipi Tüple Yolculuk Yürekleri Ağza Getirdi, System.String[]
Gaziantep'te trafikte sanayi tüpüyle seyreden motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep'te motosikletle yapılan tehlikeli yolculuk görenleri korkuttu. Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı'nda Perilikaya kavşağından Çimento kavşağı istikametine giden sanayi tipi tüp taşıyan motosiklet, trafikteki sürücülere korkulu anlar yaşadı. Motosikleti gören sürücüler, "Bombayla yolculuk yapıyor, bir araç çarpsa havaya uçarız" yorumunda bulundu.

Umursamaz bir şekilde yoluna devam eden sürücü, kendisini yöneltilen "Bu şekilde yolculuk tehlikeli değil mi" sorusuna ise "Yok yok gideceğim yer yakında. Sen niye beni kameraya çekiyorsun. Allah Allah, yayın mı yapacan. Ben para kazanacaktım, sen bana engel oluyorsun" cevabını verdi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:39 Kaynak: İHA

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