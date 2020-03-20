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Sanayi-üniversite işbirliğinde Uludağ modeli
29 dakika önce
Bursa'nın içinde bulunduğu dönüşümde etkin bir rol oynamayı hedefleyen Bursa Uludağ Üniversitesi, üniversite sanayi işbirliğine odaklandı.
Bursa'nın içinde bulunduğu dönüşümde etkin bir rol oynamayı hedefleyen Bursa Uludağ Üniversitesi, üniversite sanayi işbirliğine odaklandı. Üniversite, özellikle TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'nda protokol imzaladığı firma sayısıyla öne çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:07
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