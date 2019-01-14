Son Dakika Haberleri: Sanayi Üretim Endeksi (1)

Sanayi Üretim Endeksi (1)

1 saat önce

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

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Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Kasım 2018'de arındırılmamış sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 azalacağını öngörmüştü.

Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 4 azalacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 1 yükseleceğini tahmin etmişti.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları ve revizyonlar şöyle:

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama
2014128,29,36,75,34,17,55,43,222,54,55,7
2015-0,315,46,87,86,12,612,16,95,56,67,95,8
20168,3103,83,75,52,8-2,12,3-1,76,32,91,43,4
20173,33,86,58,75,16,714,89,614,48,79,713,78,9
20181210,27,86,36,42,95,91,7-2,5-5,7-6,5

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:14 Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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