Son Dakika Haberleri: Sanayi üretim endeksi (2)
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Sanayi üretim endeksi (2)

34 dakika önce

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, nisanda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 1,9 ile elektrik, gaz, buhar sektöründe olurken, en fazla düşüş yüzde 7,8 ile madencilik ve taşocakçılığı sektöründe kaydedildi.

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Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, nisanda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 1,9 ile elektrik, gaz, buhar sektöründe olurken, en fazla düşüş yüzde 7,8 ile madencilik ve taşocakçılığı sektöründe kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Ana sanayi grupları incelendiğinde, nisanda aylık bazda en fazla artış yüzde 1,9 ile elektrik, gaz, buhar sektöründe görülürken, en fazla düşüş 7,8 ile madencilik ve taşocakçılığı sektöründe gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda bir önceki aya göre imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 azaldı. Endeks, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,3, enerjide yüzde 1,4 yükselirken, ara malında yüzde 1,5, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,7 ve sermaye malında yüzde 2,3 geriledi.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 9,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 artış gösterdi. Endeks, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,8 ve enerjide yüzde 4,6 artış gösterirken, ara malında yüzde 8,5, dayanıklı tüketi malında yüzde 0,2 ve sermaye malında yüzde 7,6 azaldı.
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:45 Kaynak: AA
Madencilik, Ekonomi
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