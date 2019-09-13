Sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 gerilerken, haziran ayına kıyasla yüzde 4,3 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalırken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 4,3 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 düşüş gösterdi. Bu dönemde 120,3 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl temmuzda 121,2 seviyesinde bulunuyordu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarken, elektrik, gaz, buhar sektörü endeksi yüzde 2,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.

Temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,7 artış gösterirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 geriledi.

Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalacağını tahmin etmişti.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, temmuzda yıllık bazda yüzde 1,7 gerileyeceği tahminler arasında yer almıştı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle: