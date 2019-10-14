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Sanayi üretim endeksi

1 saat önce

Sanayi üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6, temmuz ayına kıyasla yüzde 2,8 geriledi.

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Sanayi üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6, temmuz ayına kıyasla yüzde 2,8 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 2,8 azaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 düşüş gösterdi. Bu dönemde 99,3 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl ağustosta 101,1 seviyesinde bulunuyordu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 düşüş gösterdi.

Ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 9,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama
2014128,29,36,75,34,17,55,43,222,54,55,7
2015-0,315,46,87,86,12,612,16,95,56,67,95,8
20168,29,93,83,65,62,8-22,3-1,66,32,91,43,4
20173,646,58,85,36,914,89,614,68,99,913,89
201811,69,57,45,65,92,25,31-3,5-6,2-7 -9,91,3
2019 -7,4 -5 -1,9 -3,8 -1,3 -3,6 -1,1-3,6

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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