Sanayi üretim endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,9 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yüzde 20,2 düşüş gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 düştü.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 17,6 arttı.

Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,7 artış kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziranda arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri, yüzde 10 azalış ile yüzde 12,4 artış aralığında yer almıştı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık ortalama 2017 3,4 4 6,3 8,7 5,2 7,2 14,8 9,6 14,9 8,7 9,8 13,8 9 2018 11,7 9,5 7,4 5,8 5,9 2,2 5,1 1,9 -3,8 -6,3 -7 -9,9 1,3 2019 -7,5 -5 -1,9 -3,9 -1,6 -3,5 -1,1 -3,9 3,3 3,9 4,9 9 -0,5 2020 7,7 8,3 -1,7 -31,3 -19,4 0,1

TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle: