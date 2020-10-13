Sanayi üretimi Ağustos'ta yıllık yüzde 10.4 arttı

Türkiye genelinde sanayi üretimi Ağustos'ta aylık bazda yüzde 3.4 ve yıllık bazda da yüzde 10.4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre yıllık bazda üretim;

madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 5.2, imalat sanayi sektöründe yüzde 11.4,elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 2.3 arttı.Sanayinin al sektörlerinde aylık bazda üretim;madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2.5, imalat sanayi sektöründe yüzde 3.6,elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 1.3 arttı. (Grafik)