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Sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 8,6 arttı
6 saat önce
Sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 8,6 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:10 Kaynak: AA
Sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 8,6 arttı
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