Sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 8,6 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 8,6 arttı - Son Dakika Ekonomi

Sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 8,6 arttı

6 saat önce

Sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 8,6 arttı.

Sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 8,6 arttı, System.String[]

Sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 8,6 arttı

Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:10 Kaynak: AA
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