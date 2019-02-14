Son Dakika Haberleri: Sanayi Üretimi Aralık'ta Azaldı

Sanayi Üretimi Aralık'ta Azaldı

52 dakika önce

Sanayi üretimi 2018 Aralık döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı.

Sanayi Üretimi Aralık'ta Azaldı, System.String[]
Sanayi üretimi 2018 Aralık döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Aralık dönemi sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,5 azaldı

2018 yılı dördüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,5 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 5,2 azaldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:31 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Aralık, Ekonomi
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