Sanayi üretimi Aralık'ta yıllık yüzde 8.6 yükseldi (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sanayi üretimi Aralık'ta yıllık yüzde 8.6 yükseldi (2) - Son Dakika Ekonomi

Sanayi üretimi Aralık'ta yıllık yüzde 8.6 yükseldi (2)

6 saat önce

Türkiye genelinde sanayi üretimi, Aralık ayında yıllık bazda yüzde 8.6 yükseldi.

Sanayi üretimi Aralık'ta yıllık yüzde 8.6 yükseldi (2), System.String[]
Türkiye genelinde sanayi üretimi, Aralık ayında yıllık bazda yüzde 8.6 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1.5 arttı.

Yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade ediyor. (Grafik)


- İstanbul
Madencilik, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:08 Kaynak: DHA
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