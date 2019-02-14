Son Dakika Haberleri: Sanayi Üretimi Aralık'ta Yıllık Yüzde 9.8 Düştü

Sanayi Üretimi Aralık'ta Yıllık Yüzde 9.8 Düştü

1 saat önce

– Sanayi üretimi Aralık ayında, yıllık bazda yüzde 9.8, Kasım ayına göre ise yüzde 1.4 düştü.

Sanayi Üretimi Aralık'ta Yıllık Yüzde 9.8 Düştü, System.String[]
– Sanayi üretimi Aralık ayında, yıllık bazda yüzde 9.8, Kasım ayına göre ise yüzde 1.4 düştü. İmalat sanayi ürütemindeki yıllık düşüş yüzde 10.8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre:

"Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2018 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10.8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.2 azaldı.

"Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2018 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.8 azaldı."(Tablo ve Grafik) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:07 Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Aralık, Ekonomi
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