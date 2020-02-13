Sanayi üretimi artıyor - Son Dakika
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Sanayi üretimi artıyor

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,6 oranında artmasını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, "2020 yılında üretim artışları rekorlar kırarak devam edecek" diye belirtti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,6 oranında artmasını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, "2020 yılında üretim artışları rekorlar kırarak devam edecek" diye belirtti.


Konu ile alakalı değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, 2018'de yaşanan kur şokunun Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki olumsuz sürecinin bittiğini belirtti. Büyüme rakamlarındaki toparlanma sinyallerinin belirginleştiğine işaret eden Kesikbaş, "Türk Sanayisi Hindistan'dan Macaristan'a kadar olan coğrafyada çeşitlilik ve teknolojik olarak en güçlü ülkelerden biri. Yurtiçi taleplerin düşük seyir etmesine rağmen, üretim yapan şirketlerimizin ihracat performansları büyümenin en büyük etkeni" ifadelerini kullandı.


"Korona tedarikçileri etkileyecek"


Üreticilerin ve sanayicilerin en büyük endişelerinden birinin girdilerin yükselmesi olduğunu söyleyen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Bu rekabet gücünü etkilemekte. Girdilerin düşmesi ile birlikte bu büyüme süreci daha da hızlanacaktır. Korona Virüsünün oluşturduğu dünya genelindeki etki, tedarik zincirlerinin sadece Çin'den yapan firmalar ve ülkeler için tehlike sinyalleri veriyor. Tedarik zincirlerindeki bu Çin alışkanlığı Türkiye sanayisi için pozitif yansıyacaktır. 2020 yılında üretim artışları rekorlar kırarak devam edecek. Sanayi büyümesi için en önemli konu stabilite ve öngörülebilir finansal göstergelerdir. Eskişehir özelinde de sanayimiz güçlü bir şekilde büyümeye devam edecek" dedi.


TÜİK verilerine göre 2019 aralık dönemi ciro endekslerinde de artış olurken, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ise 2019 yılı aralık ayında yıllık yüzde 21 arttı. - ESKİŞEHİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Macaristan, Hindistan, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:07 Kaynak: İHA
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