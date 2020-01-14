Sanayi üretimi arttı - Son Dakika

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Sanayi üretimi arttı

6 saat önce

Türkiye'de arındırılmamış sanayi üretim endeksi, Kasım 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak, 116,2'den 121,3'e yükseldi.

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Türkiye'de arındırılmamış sanayi üretim endeksi, Kasım 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak, 116,2'den 121,3'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Kasım 2019'da 2018'in aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 118,9 oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak 115,5'e yükseldi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi bu dönemde yüzde 4,3 artış gösterdi. Söz konusu dönemde 121,3 olarak hesaplanan endeks, bir önceki yılın kasım ayında 116,2 seviyesinde bulunuyordu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım 2019'da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2018'in aynı ayına göre yüzde 7,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 düştü.

Söz konusu ayda imalat sanayi sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,1 yükselirken, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 geriledi.

AA Finans'ın 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'nde ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde yıllık yüzde 5,3 artmasını bekliyordu.

TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:

OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama
201412,08,29,26,72,64,9-3,315,16,25,3-0,37,55,9
2015-0,91,06,26,94,89,24,913,7-5,117,77,47,86,1
20165,313,86,83,58,42,7-8,63,9-3,74,05,80,63,4
20176,30,56,47,36,2-2,129,47,818,311,49,910,79,1
201812,59,46,64,36,52,07,5-11,33,8-4,8-7,0-9,91,1
2019-7,4-5,0-4,5-1,10,0-9,4-0,3-1,54,3 2,8 4,3

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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