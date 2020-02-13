Sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 yıllık yüzde 8,6 arttı

Sanayi üretimi geçen yılın Aralık ayında bir önceki aya göre yüzd 0,8, yıllık bazda da yüzde 8,6 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 8,6 arttı. sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.



Sanayi üretimi aylık yüzde 1,9 arttı



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.



Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,8 arttı



Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,5 arttı. - İSTANBUL