Sanayi üretimi aylık yüzde 17,4 arttı - Son Dakika

Sanayi üretimi aylık yüzde 17,4 arttı

Türkiye'nin sanayi üretimi Mayıs ayında aylık yüzde 17,4 artarken yıllık yüzde 19,9 azaldı.

Türkiye'nin sanayi üretimi Mayıs ayında aylık yüzde 17,4 artarken yıllık yüzde 19,9 azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi aylık yüzde 17.4 artarken yıllık yüzde 19.9 azaldı.


Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde13,3 azaldı.


Sanayi üretimi aylık yüzde 17,4 arttı


Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde4,9 arttı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayi üretimi aylık yüzde 17,4 arttı - Son Dakika Ekonomi
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