Son Dakika Haberleri: Sanayi üretimi aylık yüzde 3.2, yıllık yüzde 3.4 arttı
Son Dakika Ekonomi Sanayi üretimi aylık yüzde 3.2, yıllık yüzde 3.4 arttı - Son Dakika Ekonomi

Sanayi üretimi aylık yüzde 3.2, yıllık yüzde 3.4 arttı

7 saat önce

Sanayi üretimi Eylül ayında, aylık bazda yüzde 3.2 ve yıllık bazda yüzde 3.4 yükseldi.

Sanayi üretimi aylık yüzde 3.2, yıllık yüzde 3.4 arttı, System.String[]

Sanayi üretimi Eylül ayında, aylık bazda yüzde 3.2 ve yıllık bazda yüzde 3.4 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.4 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:05 Kaynak: DHA
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