Sanayi üretimi Ekim'de arttı - Son Dakika
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Sanayi üretimi Ekim'de arttı

6 saat önce

Sanayi üretimi 2019 Ekim döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı.

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Sanayi üretimi 2019 Ekim döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ekim dönemi sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,9 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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