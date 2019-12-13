Sanayi üretimi Ekim'de yıllık yüzde 3.8 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sanayi üretimi Ekim'de yıllık yüzde 3.8 arttı - Son Dakika Ekonomi

Sanayi üretimi Ekim'de yıllık yüzde 3.8 arttı

6 saat önce

Sanayi üretimi Ekim'de aylık bazda yüzde 0.9 daralırken, yıllık bazda yüzde 3.8 arttı.

Sanayi üretimi Ekim'de yıllık yüzde 3.8 arttı, System.String[]

Sanayi üretimi Ekim'de aylık bazda yüzde 0.9 daralırken, yıllık bazda yüzde 3.8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.2 arttı.Sanayi üretim endeksi Ekim ayında, Eylül ayına göre, taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.4 artarken, imalat sanayi sektöründe yüzde 1.1 ve gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 düştü. (Grafik ve Tablo)


Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:10 Kaynak: DHA
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