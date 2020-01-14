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Sanayi üretimi, Kasım 2019'da yıllık bazda yüzde 5,1 arttı
6 saat önce
Sanayi üretimi, Kasım 2019'da yıllık bazda yüzde 5,1 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:06 Kaynak: AA
Sanayi üretimi, Kasım 2019'da yıllık bazda yüzde 5,1 arttı
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