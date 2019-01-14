Son Dakika Haberleri: Sanayi Üretimi Kasım'da Yıllık Bazda Yüzde 6,5 Azaldı

Sanayi Üretimi Kasım'da Yıllık Bazda Yüzde 6,5 Azaldı

57 dakika önce

Sanayi üretimi 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldı.

Sanayi Üretimi Kasım'da Yıllık Bazda Yüzde 6,5 Azaldı, System.String[]
Sanayi üretimi 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı 'Sanayi Üretim Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aynı kaldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:17 Kaynak: İHA

Madencilik, Ekonomi
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