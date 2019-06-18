Sanayi üretimi kötü sürpriz yaptı
1 saat önce
TÜİK, nisan ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı.
TÜİK, nisan ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Yıllık bazda yüzde 2,5 düşmesi beklenen sanayi üretimi yüzde 4 geriledi. Aylık bazda düşüş yüzde 1 olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:08
Sanayi üretimi Nisan'da yüzde 4 azaldı
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