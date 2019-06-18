Son Dakika Haberleri: Sanayi üretimi kötü sürpriz yaptı
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Sanayi üretimi kötü sürpriz yaptı

1 saat önce

TÜİK, nisan ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı.

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TÜİK, nisan ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Yıllık bazda yüzde 2,5 düşmesi beklenen sanayi üretimi yüzde 4 geriledi. Aylık bazda düşüş yüzde 1 olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:08 
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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