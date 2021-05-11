Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 arttı - Son Dakika

Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 arttı

11.05.2021 10:26
Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 arttı, System.String[]

Sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 artış gösterdi.

Sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 19,9 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 17,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,9 arttı.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta, şubat ayına kıyasla yüzde 0,7 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi önceki aya göre yüzde 1,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,3 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 yükseldi. Önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 2,6 arttı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artmasını bekliyordu. Mart döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 16,15 artış öngörülmüştü.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama
201811,79,57,45,9625,21,7-3,7-6,2-7-9,81,3
2019-7,6-5-1,8-4-1,7-3,2-1,2-43,43,94,99,1-0,5
20207,88,2-1,6-31,4-18,90,34,510,68,110,411,19,11,6
202111,38,916,6

TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:

OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama
201812,59,46,64,36,527,5-11,33,8-4,8-7-9,91,1
2019-7,5-5-4,6-1,2-0,1-9,5-0,4-1,74,12,84,110-0,6
20207,611,3-0,9-31,1-30,517,7-0,616,211,39,68,712,32,2
20217,45,819,9

Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 arttı
Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 arttı
Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 arttı - Son Dakika Ekonomi


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