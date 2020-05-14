Sanayi üretimi Mart'ta aylık yüzde 7.1 azaldı

Sanayi üretimi Mart ayında, aylık bazda yüzde 7.1 ve yıllık bazda da yüzde 2.0 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Mart'ta aylık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 2.2, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 7.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 5.7 azaldı.

Sanayi üretimi Mart'ta yıllık bazda da, madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 5.6, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 1.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 0.9 azaldı.

Buna karşılık, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.4 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise aynı kaldı.

Endekste, yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor. (Grafik)