Son Dakika Haberleri: Sanayi Üretimi Ocak'ta Yıllık Bazda Yüzde 7.3 Düştü

Sanayi Üretimi Ocak'ta Yıllık Bazda Yüzde 7.3 Düştü

22 dakika önce

– Sanayi üretimi Ocak ayında aylık bazda yüzde 1.0 artmasına karşılık, yıllık bazda yüzde 7.3 düştü.

Sanayi Üretimi Ocak'ta Yıllık Bazda Yüzde 7.3 Düştü, System.String[]
– Sanayi üretimi Ocak ayında aylık bazda yüzde 1.0 artmasına karşılık, yıllık bazda yüzde 7.3 düştü.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ocak ayında görülen aylık değişimler şöyle;

madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.7,

imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.1 ve

elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.1 arttı.

Sanayi üretiminin Ocak ayındaki yıllık değişimi ise şöyle;

madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.0,

imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7.5 ve

elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.7 azaldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:08 Kaynak: DHA

Madencilik, Ekonomi
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