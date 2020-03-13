Sanayi üretimi ocakta yüzde 7,9 arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayi üretimi ocakta yüzde 7,9 arttı - Son Dakika

Sanayi üretimi ocakta yüzde 7,9 arttı

6 saat önce

Sanayi üretimi 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 7,9 arttı.

Sanayi üretimi ocakta yüzde 7,9 arttı, System.String[]

Sanayi üretimi 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 7,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,8 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,2 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 arttı.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
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