Son Dakika Haberleri: Sanayi üretimi Temmuz'da azaldı
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Sanayi üretimi Temmuz'da azaldı

1 saat önce

Sanayi üretimi 2019 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı.

Sanayi üretimi Temmuz'da azaldı, System.String[]

Sanayi üretimi 2019 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Temmuz dönemi sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 azaldı.

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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,7 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
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