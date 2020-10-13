Sanayi üretimi üçüncü çeyrekte güçlü büyümeye işaret ediyor - Son Dakika

Sanayi üretimi üçüncü çeyrekte güçlü büyümeye işaret ediyor

13.10.2020 15:31
Sanayi üretimi üçüncü çeyrekte güçlü büyümeye işaret ediyor, System.String[]

Ekonomistler, haziranda beklentilerin üzerinde artarak pozitif bölgeye geçen sanayi üretiminin, temmuzdan sonra ağustosta da güçlü yükselerek olumlu seyrini devam ettirdiğini belirterek, üçüncü çeyrek verilerinin ekonomide belirgin toparlanmaya işaret ettiğini söyledi.

Ekonomistler, haziranda beklentilerin üzerinde artarak pozitif bölgeye geçen sanayi üretiminin, temmuzdan sonra ağustosta da güçlü yükselerek olumlu seyrini devam ettirdiğini belirterek, üçüncü çeyrek verilerinin ekonomide belirgin toparlanmaya işaret ettiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta arındırılmamış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 16, takvim etkisinden arındırılmış endeks ise yüzde 10,4 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi endeksindeki yükseliş Ocak 2018'den bu yana en güçlü yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Sanayi üretim endeksi ağustosta aylık bazda ise yüzde 3,4 artış kaydederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından hızlı toparlanmanın devam ettiğine işaret etti.

Üçüncü çeyrekte sanayideki büyümenin yüzde 6-7 civarında olması bekleniyor

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Gelecek dönem görünümünü ele aldığımızda; ilk sinyaller milli gelir büyümesinin 2020 yılının üçüncü çeyreğinde belirgin toparlandığına işaret etmektedir." dedi.

Mart ayından itibaren Kovid-19 etkisiyle sanayi üretiminde gözlemlenen gerileme sonrası dipten dönüşün mayısta ayında başladığını ve toparlanmanın belirgin güç kazandığını kaydeden Bürümcekçi, ikinci çeyrekteki yüzde 20'lik güç kaybından sonra üçüncü çeyreğin ilk iki ayında yüzde 29'luk güçlü bir artışın göze çarptığını belirtti.

Bürümcekçi, eylülde bazı öncü göstergelerin kısmi güç kaybına işaret etmesine karşılık üçüncü çeyrekte sanayi üretiminin yıllık artışının yüzde 6-7 aralığında olmasının kesinleşmiş gibi göründüğünü ifade etti.

Güncel verilerin kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber haziranda yakalanan ivmenin üçüncü çeyrekte büyüme verilerine olumlu yansıdığını gösterdiğine dikkati çeken Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Dış talebin ılımlı güçlendiğine dair işaretler alınmakta, ancak başta turizm olmak üzere hizmet sektörlerinin benzer ölçüde toparlanma göstermediği izlenmektedir. Eylül ayı öncü göstergeleri ekonomik aktivite ve iç talepte yavaşlamanın henüz sınırlı olduğunu yansıtmaktadır. Bu bağlamda, üçüncü çeyrekten itibaren belirgin toparlanma öngörümüzün beklentilerimizden de güçlü gerçekleşmesi nedeniyle önceki büyüme tahminimize (yüzde 0 civarı) geri dönüş yapıyoruz. Buna karşılık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yakın vadede para politikasında ilave sıkılaşmayı daha belirgin yapması durumunda olası ivme kaybının 2021 büyümesi üzerinde daha fazla etkili olabileceğini düşünüyoruz."

"Üçüncü çeyrek verileri güçlü büyümeye işaret ediyor"

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da sanayi üretiminin ağustosta hızlı toparlanmaya işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi üretiminin, mayıstan bu yana kesintisiz toparlandığına dikkati çeken Erkan, "Böylece sanayi üretim endekslerinin Kovid-19 öncesi seviyelerinin üzerine yükseldiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erkan, mayıstan bu yana gerçekleşen hızlı toparlanmada, bir yandan kısmi kapanmaların gevşetilerek ekonomik faaliyetin artırılmasının, bir yandan da alınan ekonomik tedbirlerin etkili olduğunu belirtti.

Üçüncü çeyrekte para politikasının ekonomik büyümeyi destekleyici şekilde gevşek tutulması ve regülasyonlar kredi büyümesinin hızlanmasının sağlandığına değinen Erkan, "Uygulanan devlet teşvikleri ile firma faaliyetlerinin toparlanması desteklenmiştir. Temmuz ve ağustos döneminde gelen sanayi üretimi verileri, üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanmaya işaret edeceğini göstermektedir." şeklinde konuştu.

Erkan, imalat sanayinin aylık bazda yüzde 3,6, yıllık bazda ise yüzde 11,4 büyüdüğüne dikkati çekerek, temmuz ve ağustostaki güçlü verilerin, üçüncü çeyrekte güçlü bir ekonomik büyümeye de işaret ettiğini bildirdi.

Eylül ayı ile beraber yavaşlamanın ilk işaretlerinin görülmeye başlayabileceğini kaydeden Erkan, "Ağustos ayından sonra para politikasında sıkılaştırıcı tedbirler, artan faizlerle ve uygulanan yeni politikalarla beraber kredilerde frene basılmasının etkilerini göreceğiz. Dolayısıyla, üçüncü çeyrekte hızlı bir toparlanma gerçekleştiyse de, dördüncü çeyrekte bunun bir miktar yavaşlamasını izleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Sanayi Üretim Endeksi, Takvim, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanayi üretimi üçüncü çeyrekte güçlü büyümeye işaret ediyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Bu yıl 2 ton üretilen Anzer balı, kilosu bin liradan satışa çıkarıldı Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı 82 yaşındaki adam önce tartıştığı eşini vurdu, sonra da kafasına sıktı TFF'nin kararı sonrası Fenerbahçe maçını izleyecek kişi sayısı maksimum 999 olacak İngiliz futbolu, ligdeki takım sayısını 18'e düşürmek için çalışmalara başladı Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı
Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebi reddedildi Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebi reddedildi         
15:31
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Spotify, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmek için lisans alacak ve temsilcilik açacak Spotify, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmek için lisans alacak ve temsilcilik açacak         
15:09
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakanla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakanla kameralar önünde atıştı         
14:43
Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı         
14:33
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı         
13:18
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek aşamalı olarak makinelerden ayrılıyor Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek aşamalı olarak makinelerden ayrılıyor         
12:42
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı         
10:37
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yargıtay, sürekli gece çalıştırıldığı için istifa eden işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti Yargıtay, sürekli gece çalıştırıldığı için istifa eden işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti         
09:38
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 15:39:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi üretimi üçüncü çeyrekte güçlü büyümeye işaret ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei