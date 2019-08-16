Son Dakika Haberleri: Sanayi üretimi verileri açıklandı
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Sanayi üretimi verileri açıklandı

9 dakika önce

Sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azaldı.

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Sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Haziran ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı. Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,7 azaldı Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 azaldı 2019 yılı ikinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 0,5 arttı.
(İHA)
Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:15 Kaynak: İHA
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Sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3,9 azaldı
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