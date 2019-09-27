TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sanayi üretimi yaparken tarım topraklarının da korunmasına özen gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Sanayicilerimizin de benimle aynı duyarlılığa sahip olduğu kanaatindeyim. Bu anlamda Trakya'yı bütün olarak ele almak ve bölgemizi temiz tutmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Şentop, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen "3. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı"nı ziyaret etti.

Fuara katılan firmaların stantlarını gezen Şentop, burada yaptığı konuşmada, fuarın amacının büyük sanayi kuruluşları ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin buluşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Şentop, bu yıl fuara 100'den fazla firmanın katıldığını, bu sayının gelecek yıllarda çok daha fazla olacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Ülkemizde ihracatçı 1000 firmadan 30'u Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunuyor. Bu firmalarımız geçen yıl 3,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiler. Çerkezköy nüfusu 175 bin civarında. Yani Türkiye nüfusunun binde 2'si Çerkezköy'de yaşıyor. Fakat Türkiye ihracatının da yüzde 2'si Çerkezköy'den gerçekleştiriliyor. Hepimizi mutlu eden gurur verici bir tablo." diye konuştu.

Çerkezköy'deki üretim ve katma değerin Türkiye'nin tamamına hitap ettiğini anlatan Şentop, Organize Sanayi Bölgesindeki 80 bin çalışanın yaptığı üretimle, iş adamlarının ödedikleri vergilerle Ankara'ya büyük katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Bölgedeki fabrikaların sağladığı istihdamla ülkenin gücüne güç kattığını vurgulayan Şentop, şöyle devam etti:

"Türkiye'de kötümser ve karamsar bir kesim de var. Ne yapılırsa yapılsın bundan tatmin olmayan, bundan sevinç duymayan bir kesim var. Bunlara medya organlarımızda da rastlıyoruz. Ben o kişileri Çerkezköy'e davet ediyorum. Gelsinler Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ni gezsinler. Türk işçisinin, Türk mühendislerin, Türk ustasının ülkemizin ekonomisine yaptıkları katkıyı görsünler. İnanıyorum ki ülkemize, ekonomimize karşı kafalarındaki korku ve kaygılarının silineceğini düşünüyorum. Burayı gördüklerinde memleketimizin insanının potansiyelini keşfedeceklerdir."

"Bölgemizi temiz tutmak mecburiyetindeyiz"

Şentop, Trakya'nın önemli ve verimli tarım arazilerine sahip olduğunu ifade ederek, "Trakya ülkemizin yüzde 2,3'ü kadar ama tarım yapılabilecek topraklarımızın yüzde 8,5'i Trakya bölgemizde. Buradaki topraklarımızın İç Anadolu'daki tarım arazilerinden bir kaç kat daha verimli olduğunu söyleyebiliriz. Trakya aslında büyük bir tarım havzası. Çerkezköy de önemli bir tarım potansiyeline sahip." diye konuştu.

Üretirken sadece bugünün değil gelecek nesillerin de düşünülmesi gerektiğine işaret eden Şentop, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı İstanbul'un hemen yanı başındayız. 16 milyonluk devasa bir şehrin gıda ihtiyacının tedarikinde mümbit arazilerimizi de değerlendirmeyi ihmal etmemeliyiz. Çerkezköy'den İstanbul'a yazlık, kışlık ürün arzı olmaktadır, bunu daha da artırabiliriz. Bunun için topraklarımızı daha verimli bir şekilde kullanmak mecburiyetindeyiz. Özellikle küresel ısınmasının sonucu, korkutucu felaketlere yol açmasıyla, son yıllarda çevreye ve yeşile olan hassasiyet çok arttı. Sanayi üretimi yaparken tarım topraklarının da korunmasına özen gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Sanayicilerimizin de benimle aynı duyarlılığa sahip olduğu kanaatindeyim. Bu anlamda Trakya'yı bütün olarak ele almak ve bölgemizi temiz tutmak mecburiyetindeyiz."