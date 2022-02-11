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Sanayi üretimi yıllık yüzde 14,4 arttı - Son Dakika

Sanayi üretimi yıllık yüzde 14,4 arttı

11.02.2022 10:12
Sanayi üretimi yıllık yüzde 14,4 arttı

Sanayi üretimi Aralık ayında yıllık bazda yüzde 14,4 artış sağladı.

Sanayi üretimi Aralık ayında yıllık bazda yüzde 14,4 artış sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı Sanayi Üretim Endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 14,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 16,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,0 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sanayi üretimi yıllık yüzde 14,4 arttı - Son Dakika


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