Sanayi üretimi yıllık yüzde 5,1 arttı - Son Dakika
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Sanayi üretimi yıllık yüzde 5,1 arttı

6 saat önce

Sanayi üretimi 2019 yılı Kasım ayında yıllık bazda yüzde 5,1 arttı.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 5,1 arttı, System.String[]

Sanayi üretimi 2019 yılı Kasım ayında yıllık bazda yüzde 5,1 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 5,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.


Sanayi üretimi aylık yüzde 0,7 arttı


Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 azaldı. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
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