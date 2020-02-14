Sanayi üretimi yüzde 8.6 arttı - Son Dakika
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Sanayi üretimi yüzde 8.6 arttı

1 saat önce

Önceki yılın aralık ayında yaşanan sert daralma, sanayi üretimimin 2019 Aralık döneminde güçlü artış göstermesini sağladı.

Sanayi üretimi yüzde 8.6 arttı, System.String[]

Önceki yılın aralık ayında yaşanan sert daralma, sanayi üretimimin 2019 Aralık döneminde güçlü artış göstermesini sağladı. Takvim etkisinden arındırılmış artış 8.6, arındırılmamış artış yüzde 9.6 oldu. Sanayi üretimi 2019'da ortalamada ise yüzde 0.6 daraldı.

Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:57 
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