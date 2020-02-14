Sanayi üretimi yüzde 8.6 arttı
1 saat önce
Önceki yılın aralık ayında yaşanan sert daralma, sanayi üretimimin 2019 Aralık döneminde güçlü artış göstermesini sağladı.
Önceki yılın aralık ayında yaşanan sert daralma, sanayi üretimimin 2019 Aralık döneminde güçlü artış göstermesini sağladı. Takvim etkisinden arındırılmış artış 8.6, arındırılmamış artış yüzde 9.6 oldu. Sanayi üretimi 2019'da ortalamada ise yüzde 0.6 daraldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:57
Son Dakika Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak yerli otomobile koronavirus engeli Adalar'da faytonların yerine gelen elektrikli araçları İETT işletecek İBB, Kanal İstanbul'a karşı harekete geçti: Avukatlar durdurmak için başvurdu İBB, "235 milyonluk antrikotlu yemek" iddiasına yanıt verdi