Sanayi üretiminde canlılık sürüyor - Son Dakika

Sanayi üretiminde canlılık sürüyor

13.10.2020 14:12
Sanayi üretiminde canlılık sürüyor, System.String[]

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim verilerine göre ağustos ayında aylık yüzde 3,4 ve yıllık bazda ise yüzde 10,4'lük büyüme ile üretimde canlılığın sürmekte olduğunu dile getirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim verilerine göre ağustos ayında aylık yüzde 3,4 ve yıllık bazda ise yüzde 10,4'lük büyüme ile üretimde canlılığın sürmekte olduğunu dile getirdi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretimi ağustos ayında yıllık bazda yüzde 10,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ise, 2020 yılı ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 artış kaydetti.

Sanayi lokomotif olmaya devam ediyor

Sanayi üretim verilerine ilişkin bir açıklama yapan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, "Sanayimiz ekonominin ve büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor. Verilerin yüksek geleceğini biliyorduk. Bu trendin eylül ayında da sürmesini bekliyoruz. Eskişehir OSB'de eylül ayı elektrik tüketiminde tüm zamanların tüketim rekorunu kırdık. Sanayideki büyüme trendinin önümüzdeki aylarda da olumsuz bir gelişme olmazsa sürmesini bekliyoruz. Sanayimiz üretmeye ve satmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda alınan tedbirlerin olumlu etkisi sürüyor. Yıllık bazdaki sanayi üretim verileri olumlu bir trendde seyrediyor. İhracatta olumlu bir seyir görünmekle birlikte, ihracat yaptığımız pazarlarda tekrar pandemi nedeniyle ek tedbirler açıklanırsa, ihracatımız bundan olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle iç pazarımızı canlı tutmalı, yeni pazarlara açılmanın yollarını bulmalıyız" dedi.

Sanayi üretimindeki canlılık devam etmeli

Başkan Küpeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde sanayimizdeki üretim artışının uzun soluklu olması ve devam etmesi için birçok sanayi sektörüne canlılık katan lokomotif sektör olan inşaat sektöründe hareketliliğin devam ettirilmesi yararlı olacaktır. Bunun için inşaat sektörünü canlandırmak için tapu harçlarında, alım satım vergilerinde, KDV'de bir süreliğine indirimler yapılması yararlı olacaktır. Önümüzdeki dönem için beyaz eşya sektörü ve otomotiv sektöründe canlılığı arttırmak için belirli bir süreliğine ÖTV oranlarında makul bir indirime gidilmesi ekonomiye pozitif etki sağlayacaktır. Eğer sanayi üretiminde canlılık ve tempo kaybedilirse bunu tekrar eski durumuna getirmek için bu sefer bugün alınması gereken tedbirlerden çok daha fazlasını almak gerekebilir. Bu nedenle tedbirlerin vakit geçirilmeden hayata geçirilmesi yararlı sonuçlar verecektir. Ek olarak sanayimizin bir bölümü nitelikli eleman bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle daha fazla kişiyi imalat sanayi sektörlerinde çalışmayı tercih eder duruma getirmemiz lazım. Bunun içinde sadece imalat sanayinde çalışanlara yönelik bazı meslek dallarında uygulanan yıpranma payı uygulamasının tüm sanayi sektörlerine getirilmesinin yanı sıra, çalışanların emeklilikteki birikimlerini arttırıcı yeni tedbirler uygulamaya konulabilir. Sanayimiz çok sayıda çalıştıracak teknik eleman ararken, işsizlik rakamlarının hala bu kadar yüksek çıkıyor olması husussunda da mutlaka derinlemesine çalışmalar yapılmalıdır." - ESKİŞEHİR

Sanayi üretiminde canlılık sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu, Yönetim Kurulu, Eskişehir, Küpeli, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayi üretiminde canlılık sürüyor - Son Dakika Ekonomi

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