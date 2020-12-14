Sanayi üretiminde canlılık sürüyor - Son Dakika

Sanayi üretiminde canlılık sürüyor

14.12.2020 15:39
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Sanayi üretimi ekim ayı verilerini değerlendiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, "Sanayi üretiminde çift haneli artışa ulaşıldı.

Sanayi üretimi ekim ayı verilerini değerlendiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, "Sanayi üretiminde çift haneli artışa ulaşıldı. Sanayi sektörü pandemi sürecinde var gücüyle çalışarak ekonomimizi ayakta tutmaya ve büyüme rakamlarına en yüksek katkıyı sunmaya devam ediyor" dedi.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, açıklanan rakamların memnuniyet verici olduğunu aktardı. Küpeli, "TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksinin, ekim ayında yıllık bazda yüzde 10,2 artmış olması sevindirici bir rakam olup, bizlerinde beklentisi doğrultusunda bir veriydi. Her ne kadar piyasalardaki beklenti, artışın yüzde 8 civarında olması yönünde olsa da gelen yüksek rakamlar, sanayi üretiminde ciddi bir canlılığın sürdüğünü gösteriyor. Özellikle alt kalem bazında imalat sanayideki artışın yüzde 11'e ulaşmış olması memnuniyet verici bir gelişme olduğunu belirtmek isterim. Açıklanan diğer önemli bir veri olan toplam ciro endeksi de ekimde yıllık yüzde 30,9 artarken, alt kalemler bazında en yüksek ciro artışının yine yüzde 38,5'le sanayi sektörü ciro endeksinde olduğunu görüyoruz. Her iki veriden de görüleceği üzere, sanayi sektörümüz her zaman olduğu gibi gece gündüz var gücüyle üretip kazandığını yeni yatırımlara dönüştürmek için sürekli çalışıyor. Bu durumun en net soncunu Eskişehir OSB'nin istatistiklerinde de görüyoruz. Bu yılın ilk 11 ayında Eskişehir OSB'den toplam 42 yeni yatırımcımıza 879 bin metrekare yeni yer tahsisi yaptık. Keza OSB'deki sanayi kuruluşlarımızın elektrik ve doğalgaz tüketimleri de ağustos ayından bu yana sürekli bir artışta ve önceki senelerin üzerindeki rakamlarda seyretmeye devam ediyor. Eskişehir özelinde, sanayimiz büyümeye ve üretmeye devam ediyor. Bizde Eskişehir OSB Yönetimi olarak elbirliği içinde tüm yatırımcılarımıza en iyi yatırım ve üretim ortamını sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bunun sonucunu da şehrimize kazandırdığımız yeni yatırım rakamlarıyla da ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Sanayi üretiminde canlılık sürüyor

Eskişehir, Küpeli, Ekim, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayi üretiminde canlılık sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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