Sanayi üretiminde Kovid-19'a rağmen ağustos ayının rekoru kırıldı - Son Dakika

Sanayi üretiminde Kovid-19'a rağmen ağustos ayının rekoru kırıldı

13.10.2020 12:59
Sanayi üretiminde Kovid-19'a rağmen ağustos ayının rekoru kırıldı, System.String[]

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen, 114,9'la serinin açıklandığı 2005'ten bu yana en yüksek ağustos değerini aldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen, 114,9'la serinin açıklandığı 2005'ten bu yana en yüksek ağustos değerini aldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, temmuzda, yurt içinde ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü mart ayındaki seviyeyi geride bırakan endeks, güçlü performansını ağustosta da sürdürdü.

Söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 16 yükselen arındırılmamış sanayi üretim endeksi 114,9 seviyesine ulaştı. Böylece endeks, serinin açıklandığı 2005'ten bu yana en yüksek ağustos değerini aldı. Daha önce en yüksek ağustos değeri 2017'de açıklanmıştı.

"Dipten toparlanma mayıs itibarıyla başladı"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sanayi üretiminin ağustosta aylık bazda 3,4, yıllık bazda yüzde 10,4 arttığını anımsattı.

Mayıstan itibaren endekste aylık bazda artış yaşandığını dile getiren Demirkol, "Özellikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Dipten toparlanma, mayıs itibarıyla başladığı gibi salgın öncesi dönemi de yakaladık. Hatta salgın öncesi dönemin üzerine çıkacağımızı görebiliyoruz." dedi.

Demirkol, Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) bu yılki büyüme beklentisinin yüzde 0,3 olduğunu belirterek, eylül ayında sanayi üretiminin yüksek gelmesiyle bu beklentinin üzerine çıkılabileceğini söyledi.

Gelecek dönemde YEP'te dijitalleşme, teknoloji ve katma değerli üretime dayalı büyüme modelinin öngörüldüğünü anlatan Demirkol, "Üretimin ve imalatın daha fazla pozitif katkı vereceği sektör analizi yapılarak büyüme modelimizi gerçekleştirebilirsek, YEP'teki 2023 hedeflerine de ulaşabiliriz." diye konuştu.

Ağustos ayına ilişkin arındırılmamış sanayi üretim endeksi yıllar itibarıyla şöyle:

Yıllar

 Endeks değeri
2005

 59,5
2006

 63,4
2007

 68,5
2008

 66,1
2009

 61,8
2010

 70,0
2011

 78,9
2012

 76,4
2013

 77,6
2014

 89,3
2015

 101,6
2016

 105,5
2017

 113,7
2018

 100,8
2019

 99,1
2020

 114,9

Türkiye İstatistik Kurumu, Yeni Ekonomi Programı, Sanayi Üretim Endeksi, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanayi üretiminde Kovid-19'a rağmen ağustos ayının rekoru kırıldı - Son Dakika Ekonomi

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