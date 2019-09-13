Sanayi üretiminde yüzde 4,3 artış
1 saat önce
Sanayi üretimi Temmuz ayında atlık bazda yüzde 4.3 artarken yıllık bazda yüzde 1.2 geriledi.
Sanayi üretimi Temmuz ayında atlık bazda yüzde 4.3 artarken yıllık bazda yüzde 1.2 geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:10
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