Son Dakika Haberleri: Sanayi üretiminde yüzde 4,3 artış
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Sanayi üretiminde yüzde 4,3 artış

1 saat önce

Sanayi üretimi Temmuz ayında atlık bazda yüzde 4.3 artarken yıllık bazda yüzde 1.2 geriledi.

Sanayi üretiminde yüzde 4,3 artış, System.String[]

Sanayi üretimi Temmuz ayında atlık bazda yüzde 4.3 artarken yıllık bazda yüzde 1.2 geriledi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:10 
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