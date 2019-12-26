Sanayi ürün istatistikleri - Son Dakika
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Sanayi ürün istatistikleri

6 saat önce

Türkiye'de 2018'de 1 milyon 411 bin otomobil, 8 milyon 472 bin 177 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.

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Türkiye'de 2018'de 1 milyon 411 bin otomobil, 8 milyon 472 bin 177 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi. Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış, toplamda 1 trilyon 776 milyar 701 milyon lirayı buldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin yıllık sanayi ürün istatistiklerini açıkladı.


Buna göre, Türkiye'de 2018 yılında 1 milyon 411 bin otomobil, 196 milyon 159 bin 813 ton hazır beton, 659 bin 688 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 472 bin 177 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretimi gerçekleştirildi.


Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış toplamda 1 trilyon 776 milyar 701 milyon lira oldu. Bu değer 2017'da 1 trilyon 342 milyar 944 milyon lira iken, 2016'da 1 trilyon 45 milyar 754 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu satış tutarının yüzde 13,6'sını ana metal sanayisi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 12,9 ile gıda sanayi ürünleri ve yüzde 10 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

İmalat sanayisinde 2018'de üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3'ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 70,9 olurken orta-yüksek teknoloji gruplarının payı yüzde 26,1'da kaldı.


Ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında, toplam satış değerinin yüzde 47,4'ünü ara malları, yüzde 22,7'sini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu belirlendi. Enerjinin payı ise yüzde 5,7 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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