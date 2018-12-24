Sanayi ürün istatistikleri açıklandı
1 saat önce
Türkiye'de 2017'de 1 milyon 555 bin 539 otomobil, 8 milyon 821 bin 814 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.
Türkiye
'de 2017'de 1 milyon 555 bin 539 otomobil, 8 milyon 821 bin 814 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:48
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