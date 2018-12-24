Son Dakika Haberleri: Sanayi ürün istatistikleri açıklandı

Sanayi ürün istatistikleri açıklandı

1 saat önce

Türkiye'de 2017'de 1 milyon 555 bin 539 otomobil, 8 milyon 821 bin 814 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.

Sanayi ürün istatistikleri açıklandı, System.String[]
Türkiye'de 2017'de 1 milyon 555 bin 539 otomobil, 8 milyon 821 bin 814 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:48 

Türkiye, Ekonomi
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